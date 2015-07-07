重发-马杜罗称与美国的外交渠道“运作良好”

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯7月6日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一称，近期与美国创设的秘密外交渠道在改善两国沟通方面“运作的非常好”。

马杜罗称，美国总统奥巴马在4月协助为改善两国沟通铺路。奥巴马此前拒绝了将委内瑞拉称为对美国国家安全构成威胁的行政命令。

“美国总统拒绝了这份他自己签署的行政命令，为寻求尊重和理解的外交渠道留下余地，”马杜罗在国会的讲话中称。“奥巴马总统的所言、他的主动沟通、以及创设外交渠道，让我们不得不承认他很勇敢。谢天谢地，该外交渠道运作的非常好。”

尽管有这方面的努力，但马杜罗仍指责美国寻求破坏其政府稳定，并试图削弱委国经济。美国方面对此类指控矢口否认。

今年3月，奥巴马签署了制裁与委内瑞拉2014年镇压反对派示威相关的委内瑞拉官员的行政命令，两国关系因此变得紧张。

在今年4月的巴拿马峰会上，奥巴马与马杜罗短暂会谈，为两国高级别官员最近几个月的会议铺平了道路。(完)