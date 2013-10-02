委内瑞拉以“煽动破坏活动”为由驱逐三名美国外交官

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯9月30日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一称，该国正在驱逐驻委内瑞拉的三名美国外交官，理由是这三人会晤反对派领导人，鼓动针对委内瑞拉的“破坏”活动。

这是马杜罗今年4月当选总统以来与美国发生的最新公开摩擦。

马杜罗称，委内瑞拉当局连续数月跟踪这三位美国外交官，他已下令要求这三人在48小时内离境。

“我们发现，一些美国大使馆官员致力于与极右翼（人士）联络，资助并鼓动破坏电力系统和委内瑞拉经济的活动，”马杜罗在电视讲话中称。

“我手中掌握有证据，”马杜罗说。“……美国佬，滚回家去吧！滚出委内瑞拉！滚吧！我才不在乎奥巴马政府采取什么行动。”

马杜罗称，委内瑞拉正在驱逐美国驻该国大使馆临时代办凯利·凯德林（Kelly Keiderling）。美国目前没有驻委内瑞拉大使，凯德林为驻委使馆主管官员。

委内瑞拉方面还确认，另外两名遭驱逐的外交官分别是Elizabeth Hunderland和David Mutt。美国驻委内瑞拉大使馆尚未对此事置评或予以证实。（完）