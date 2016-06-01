委内瑞拉总统马杜罗称支持美民主党总统参选人桑德斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯5月31日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二晚表示支持美国民主党总统参选人桑德斯，并称如果选举是“自由的”，桑德斯将会胜出。

马杜罗长期以来一直对美国不满，他就委内瑞拉出现的经济危机谴责美国，还指责华府试图将他赶下台。

“我们的革命战友桑德斯应当在美国（大选中）胜出。”马杜罗在长达一小时的电视讲话中称。

“如果选举是自由的……桑德斯将会是美国总统。”马杜罗批评美国的选举人团制度，称该制度不代表民心。

桑德斯在民主党总统候选人提名角逐中落后于竞争对手希拉里。

桑德斯在去年9月致支持者的电邮中称委内瑞拉前总统查韦斯为“已故的共产主义独裁者”。（完）