委内瑞拉总统马杜罗称支持美民主党总统参选人桑德斯

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯5月31日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二晚表示支持美国民主党总统参选人桑德斯，并称如果选举是“自由的”，桑德斯将会胜出。
马杜罗长期以来一直对美国不满，他就委内瑞拉出现的经济危机谴责美国，还指责华府试图将他赶下台。
“我们的革命战友桑德斯应当在美国（大选中）胜出。”马杜罗在长达一小时的电视讲话中称。
“如果选举是自由的……桑德斯将会是美国总统。”马杜罗批评美国的选举人团制度，称该制度不代表民心。
桑德斯在民主党总统候选人提名角逐中落后于竞争对手希拉里。
桑德斯在去年9月致支持者的电邮中称委内瑞拉前总统查韦斯为“已故的共产主义独裁者”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。