美国尚未决定是否承认马杜罗当选委内瑞拉总统

路透华盛顿4月17日 - 美国国务卿克里（John Kerry）周三称，美国尚未决定是否承认马杜罗（Nicolas Maduro）当选委内瑞拉总统，仍在等待委内瑞拉关于选举重新计票的争论明朗化。

克里在众议院外交委员会称：“我们认为应该进行重新计票。”

委内瑞拉官方统计结果显示马杜罗在总统大选中以微弱优势胜出，但反对派候选人卡普里莱斯（Henrique Capriles）则要求重新计票。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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