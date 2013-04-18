美国尚未决定是否承认马杜罗当选委内瑞拉总统

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透华盛顿4月17日 - 美国国务卿克里（John Kerry）周三称，美国尚未决定是否承认马杜罗（Nicolas Maduro）当选委内瑞拉总统，仍在等待委内瑞拉关于选举重新计票的争论明朗化。
克里在众议院外交委员会称：“我们认为应该进行重新计票。”
委内瑞拉官方统计结果显示马杜罗在总统大选中以微弱优势胜出，但反对派候选人卡普里莱斯（Henrique Capriles）则要求重新计票。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。