委内瑞拉举行大规模“防美”军事演习

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯3月14日 （记者 Alexandra Ulmer/Deisy Buitrago） - 委内瑞拉周六开始全国范围军事演习，称旨在对抗来自美国的威胁。

总统马杜罗称美国最近针对七名委内瑞拉官员的制裁意在推翻委内瑞拉政府。委内瑞拉约8万士兵和2万民兵参与此次为期10天的军事演习，演习内容包括模拟炼油厂保卫战等。

“美国已宣称将委内瑞拉视为威胁，”委内瑞拉国防部长帕德里诺（Vladimir Padrino）将军说。美国近日宣布委内瑞拉为“国家安全威胁。

“这意味着我们面临迫在眉睫的危险，所以我们必须履行宪法赋予的使命，动用国家武装部队，保卫国家独立与主权。”

反对党领袖则认为军事演习是一场闹剧，指责马杜罗欲以此转移委内瑞拉民众对物资短缺、通胀飙升以及犯罪猖獗的注意力。

一些人还对委内瑞拉当局加大力度镇压反对派、军队发挥日益重要的角色感到不安。上月，加拉加斯市长雷泽马（Antonio Ledezma）入狱，并有一名14岁的男孩在示威活动中遭警察枪击身亡。（完）