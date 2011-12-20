奥巴马：委内瑞拉与伊朗和古巴往来没好处

路透加拉加斯12月19日电---美国总统奥巴马接受委内瑞拉报纸采访时称，委内瑞拉与伊朗和古巴关系越来越密切，对委内瑞拉人民没什麽好处。

委内瑞拉总统查韦斯和伊朗总统艾哈迈迪-内贾德，近年来努力扩大两国经贸和政治关系，这也导致委内瑞拉与美国关系恶化。

委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)今年5月时，因与伊朗石油贸易往来遭美国制裁。

奥巴马接受委内瑞拉《环球报》（El Universal）采访时说："委内瑞拉是个光荣的主权国家。美国无意干预委内瑞拉外交关系。但我认为，委内瑞拉政府与伊朗和古巴的关系，对委内瑞拉及其人民没有好处。伊朗政府一直支持国际恐怖主义。"

他补充道："早晚有一天，委内瑞拉人民得去判断，与违反基本人权、被孤立的国家往来，究竟能得到什麽好处。"

奥巴马称，美国政府密切关注委内瑞拉选举前的动向。（完）

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