奥巴马：委内瑞拉与伊朗和古巴往来没好处

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透加拉加斯12月19日电---美国总统奥巴马接受委内瑞拉报纸采访时称，委内瑞拉与伊朗和古巴关系越来越密切，对委内瑞拉人民没什麽好处。
委内瑞拉总统查韦斯和伊朗总统艾哈迈迪-内贾德，近年来努力扩大两国经贸和政治关系，这也导致委内瑞拉与美国关系恶化。
委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)今年5月时，因与伊朗石油贸易往来遭美国制裁。
奥巴马接受委内瑞拉《环球报》（El Universal）采访时说："委内瑞拉是个光荣的主权国家。美国无意干预委内瑞拉外交关系。但我认为，委内瑞拉政府与伊朗和古巴的关系，对委内瑞拉及其人民没有好处。伊朗政府一直支持国际恐怖主义。"
他补充道："早晚有一天，委内瑞拉人民得去判断，与违反基本人权、被孤立的国家往来，究竟能得到什麽好处。"
奥巴马称，美国政府密切关注委内瑞拉选举前的动向。（完）
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。