美国称已准许马杜罗访华专机过境

路透华盛顿9月20日（记者 Susan Heavey） - 美国国务院周五表示，该国在最后时刻批准了委内瑞拉总统马杜罗专机过境美国波多黎各自治邦的计划。马杜罗此前称，他的访华专机被拒绝从波多黎各过境。

美国国务院发言人哈弗（Marie Harf）称，尽管委内瑞拉之前未恰当提交过境申请，美国还是决定准许马杜罗专机过境。

周五0300GMT（北京时间11:00）左右，马杜罗在Twitter上称他已离开委内瑞拉前往中国。

此前委内瑞拉方面曾抱怨美国拒绝马杜罗专机过境，并称此举是一种侵犯行为。

哈弗称，委内瑞拉方面未遵照恰当程序提出申请，按规定需要提前三天提出申请，但委内瑞拉只提前了一天。

“另外，此次过境的并非外交飞行通道要求的国事飞机，”哈弗在声明中称。

“尽管申请程序不当，美国当局还是与委内瑞拉使馆的官员合作解决了该问题。美国当局作出了巨大努力，与有关方面协调，在数小时内就给予了过境许可，”哈弗说。

这是美国与马杜罗之间的最新外交摩擦。马杜罗自4月担任总统以来，与美国方面多次发生摩擦。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。