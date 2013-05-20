委内瑞拉称愿与美国实现关系正常化

美国总统特朗普立场改变 称北约不再过时
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透加拉加斯5月19日 - 委内瑞拉外长豪亚（Elias Jaua）周日接受电视采访时称，该国近期任命驻美大使馆临时代办，表明委内瑞拉恢复两国完全外交关系的意愿。
查韦斯执政期间，委内瑞拉和美国常常出现争议，两国未互派大使。
豪亚指出，任命奥尔特加（Calixto Ortega）为驻美使馆临时代办，可能是恢复派驻大使的前奏。
“这是向美国政界发出的信号，通过任命最高外交官，让他们了解委内瑞拉实现两国关系正常化的愿望。”
委内瑞拉总统马杜罗近月表示，愿意在互相尊重的前提下，改善与美国的关系。不过他也曾指责美国破坏委内瑞拉稳定。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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