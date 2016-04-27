委内瑞拉宣布公共部门一周工作两天 以节省电力

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透加拉加斯4月26日（记者 Andrew Cawthorne/Daniel Kai） - 委内瑞拉政府周二下令公共部门工作人员一周工作两天，以节省能源。
该国总统马杜罗此前曾宣布，在4月至5月期间，全国大多数政府职员周五停止办公，以减少电力消耗。
“从明天开始，周三、周四和周五为公共部门的非工作日，持续至少两周。”马杜罗在电视节目中称。
委内瑞拉遭遇干旱天气，该国古里（Guri）水电站水库已经接近临界水位。
缺水断电令本已饱受经济衰退、物资匮乏及物价上涨等因素困扰的委内瑞拉民众的日子雪上加霜。
“古里实际上已成荒漠，我们将通过所有的这些措施来拯救它。”马杜罗还称，古里水电站水库水位每日的下降幅度已从20厘米放缓至10厘米。
委内瑞拉政府称，上述针对公共部门的措施，不包括食品等敏感部门的工作人员。
尽管一周工作两天，但相关工作人员的薪资将足额发放。
批评人士嘲笑马杜罗给政府职员放假的做法，称这将损害生产力且不大可能节省电力，因人们回家后也会使用电器。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
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