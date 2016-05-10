委内瑞拉公共部门继续一周两天工作制

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透加拉加斯5月9日 - 委内瑞拉政府决定将公共部门一周工作两天的措施延长两周，因乾旱导致该国水力发电受到影响。
马杜罗的政治对手称缩短一周工作时间是不明智的做法，称这样并不能解决电荒问题，只会导致委内瑞拉经济衰退程度加深。
但执政党周一称，这项措施至少会持续到5月27日。
“政府已决定延长这项特殊的非工作日政策。”阿拉瓜州州长Tareck El Aissami在电视讲话中称。
“（实施）这些措施是由于降水不足。雨水非常少，古里（Guri）的情况依然严峻。”他说。
旱情已导致委内瑞拉古里（Guri）水电站的水位降至接近临界水位。该水电站承担委内瑞拉约三分之二的电力供应。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。