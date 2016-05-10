委内瑞拉公共部门继续一周两天工作制

路透加拉加斯5月9日 - 委内瑞拉政府决定将公共部门一周工作两天的措施延长两周，因乾旱导致该国水力发电受到影响。

马杜罗的政治对手称缩短一周工作时间是不明智的做法，称这样并不能解决电荒问题，只会导致委内瑞拉经济衰退程度加深。

但执政党周一称，这项措施至少会持续到5月27日。

“政府已决定延长这项特殊的非工作日政策。”阿拉瓜州州长Tareck El Aissami在电视讲话中称。

“（实施）这些措施是由于降水不足。雨水非常少，古里（Guri）的情况依然严峻。”他说。

旱情已导致委内瑞拉古里（Guri）水电站的水位降至接近临界水位。该水电站承担委内瑞拉约三分之二的电力供应。（完）