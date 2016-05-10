委内瑞拉公共部门继续一周两天工作制

投行观点：超微半导体目标价从7美元上调至9--巴克莱
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(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯5月9日 - 委内瑞拉政府决定将公共部门一周工作两天的措施延长两周，因乾旱导致该国水力发电受到影响。
马杜罗的政治对手称缩短一周工作时间是不明智的做法，称这样并不能解决电荒问题，只会导致委内瑞拉经济衰退程度加深。
但执政党周一称，这项措施至少会持续到5月27日。
“政府已决定延长这项特殊的非工作日政策。”阿拉瓜州州长Tareck El Aissami在电视讲话中称。
“（实施）这些措施是由于降水不足。雨水非常少，古里（Guri）的情况依然严峻。”他说。
旱情已导致委内瑞拉古里（Guri）水电站的水位降至接近临界水位。该水电站承担委内瑞拉约三分之二的电力供应。(完)
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路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调