版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 10月 8日 星期一 11:53 BJT

查韦斯赢得委内瑞拉总统选举

委内瑞拉现任总统查韦斯在周日总统选举中击败竞争对手卡普里莱斯（Henrique Capriles），以约54%的得票率获选连任。选举官员称，卡普里莱斯获得约45%的选票。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐