委内瑞拉汇率风险或致美国企业蒙受资产减值损失--路透分析

路透2月2日 - 路透分析显示，委内瑞拉经济危机不断加深，至少美国40家大型企业也深陷其中，总体上可能蒙受数以十亿美元计的减值损失。

这些企业均为标准普尔500指数成份股，其中不乏通用汽车(GM.N)和制药商默克(MRK.N)这样一些如雷贯耳的美国大公司，其账面上以委内瑞拉货币玻利瓦尔(bolivar)计价的货币性资产至少有110亿美元。

官方汇率为1美元兑换6.3波利瓦尔，政府另外两套汇率体系分别为1美元兑换12(SICAD 1)和50(SICAD 2)。而据网站dolartoday.com数据，周日1美元的黑市价约为190波利瓦尔。

问题在于，许多公司账面上所披露资产的美元价值是按6.3或者12计算，但能够以这样汇率计算的交易为数有限。如果按照50的汇率水准计算，美国企业资产的美元价值将大幅缩水，若以黑市汇率计算，这些资产的美元价值几乎要蒸发一空。

这样的汇率体系很快将受到动摇，委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)在1月21日发表声明后，导致人们担心波利瓦尔将进一步贬值。

标普500指数重量级成份股企业在委内瑞拉汇率方面的曝险情况：

link.reuters.com/vyb93w

此外美国企业在这方面还有一些未曾披露的曝险情况，因企业认为对业绩没有实质影响。在某些情况下，数以千计的非标普成分股企业以及美国非上市公司也持有波利瓦尔计价资产，对此路透分析同样未考虑在内。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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