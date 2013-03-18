委内瑞拉后查韦斯时代石油政策将聚焦于中国和俄罗斯

路透加拉加斯3月15日（记者 Daniel Wallis） - 如果代总统马杜罗赢得4月14日的选举，委内瑞拉在后查韦斯时代的石油政策将越发聚焦于同中国和俄罗斯的贸易。

查韦斯执政14年间，委内瑞拉石油行业大多被国有化，目的是让原油储备为委内瑞拉的贫苦大众服务。委内瑞拉的原油储备为全球最大，贫苦大众是查韦斯的权力基础。

查韦斯放弃了委内瑞拉石油传统的最大买家美国，大幅增加对中国的销量，中国成为委内瑞拉政府最大的外国融资来源。

“我们不会改变查韦斯总统政策的基础，”能源部长拉米雷斯（Rafael Ramirez）近期接受国内电视台采访时表示。

“我们与中国有重要的战略合作关系，我们将继续深化和改善这种关系。这和我们与俄罗斯的合作是一样的……查韦斯的政策比以往更有活力，我们将继续推进。”

马杜罗是查韦斯钦点的继任者，但他将在选举中面临反对派领导人卡普里莱斯（Henrique Capriles）的挑战。

如果马杜罗赢得选举，料将增加对政治同盟的石油销量，并增加从这些国家的贷款。

委内瑞拉当前每天销往中国的原油和油品约43万桶，用以偿还总共360亿美元的贷款。2005年委内瑞拉每天销往中国的石油只有几千桶。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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