查韦斯意外从古巴返回委内瑞拉（更新版）

路透加拉加斯2月18日 - - 委内瑞拉总统查韦斯通过Twitter称，他本人已于周一从古巴返回国内。该国官员亦证实了该消息。

去年12月11日，58岁的查韦斯在古巴接受了6个小时的手术，此后查韦斯即未出现在公众视野，也未发表公开演讲，直到上周五委内瑞拉才公布了他的近照。

“我们已回到祖国委内瑞拉了，感谢上帝！感谢我深爱的人民！我们将在国内继续接受治疗，”查韦斯在Twitter称。查韦斯的幕僚们也证实了该消息。

外界一直盛传，尽管查韦斯想回到国内继续接受治疗，但他的身体状况仍不足以进行旅行。

但委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）称，查韦斯于当地时间凌晨2：30时分从哈瓦那飞回国内，目前已住到加拉加斯的一家军方医院。

“我依然信奉基督，相信我的护士和医生。永远向前，走向胜利！我们将活下去，我们将去征服！”查韦斯在Twitter说。他还就在古巴接受治疗向古巴领导人劳尔·卡斯特罗和菲德尔·卡斯特罗表示感谢。

委内瑞拉国家电视台的直播画面显示，委内瑞拉政府部长们为此欢呼雀跃，一位部长还高唱“他回来了，他回来了！”

“我们太高兴了，”马杜罗说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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