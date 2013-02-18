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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 18:23 BJT

查韦斯意外从古巴返回委内瑞拉

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯2月18日 - 委内瑞拉官员周一通过Twitter称，该国总统查韦斯在古巴接受癌症治疗后已经回国。

去年12月11日，58岁的查韦斯在古巴接受了6个小时手术。委内瑞拉上周五公布了查韦斯的近照，成为首份证明查韦斯依然活着的证据。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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