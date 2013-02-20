若查韦斯辞职 委副总统将赢得大选--民调

2013年2月16日，委内瑞拉副总统马杜罗在加拉加斯手持总统查韦斯在病床上的照片对支持者讲话。 REUTERS/Miraflores Palace/Handout

路透加拉加斯2月19日(记者 Andrew Cawthorne) - 民调显示，如果委内瑞拉总统查韦斯的癌症迫使他辞职，副总统马杜罗(Nicolas Maduro)将赢得总统选举。

当地民调机构Hinterlaces称，马杜罗的支持率将为50%，而反对派领导人卡普里莱斯(Henrique Capriles)的支持率为36%。

查韦斯周一意外回到委内瑞拉，在国内继续接受治疗。他两个多月前在古巴进行了癌症手术。

他已经指定现年50岁的马杜罗作为总统的最佳接替人选。

现年40岁的卡普里莱斯在去年总统大选中输给查韦斯，他很可能将再次参选。

自去年12月11日在古巴进行手术后，查韦斯还未在公开场合发言。委内瑞拉人周二就查韦斯回国后可能出现的各种情况进行讨论，例如他能完全康复、辞职或者甚至死于癌症等等。

外界广泛预期，查韦斯将很快在加拉加斯的军事医院正式宣誓就职。原定于1月10日的就职典礼因查韦斯身在古巴而被推迟。

委内瑞拉统一社会主义党高级成员Rodrigo Cabezas表示：“总统的安排与他的治疗进展和康复情况密切相关。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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