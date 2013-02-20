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时事要闻 | 2013年 2月 20日 星期三 14:24 BJT

若查韦斯辞职 委副总统将赢得大选--民调

路透加拉加斯2月19日(记者 Andrew Cawthorne) - 民调显示，如果委内瑞拉总统查韦斯的癌症迫使他辞职，副总统马杜罗(Nicolas Maduro)将赢得总统选举。

当地民调机构Hinterlaces称，马杜罗的支持率将为50%，而反对派领导人卡普里莱斯(Henrique Capriles)的支持率为36%。

查韦斯周一意外回到委内瑞拉，在国内继续接受治疗。他两个多月前在古巴进行了癌症手术。

他已经指定现年50岁的马杜罗作为总统的最佳接替人选。

现年40岁的卡普里莱斯在去年总统大选中输给查韦斯，他很可能将再次参选。

自去年12月11日在古巴进行手术后，查韦斯还未在公开场合发言。委内瑞拉人周二就查韦斯回国后可能出现的各种情况进行讨论，例如他能完全康复、辞职或者甚至死于癌症等等。

外界广泛预期，查韦斯将很快在加拉加斯的军事医院正式宣誓就职。原定于1月10日的就职典礼因查韦斯身在古巴而被推迟。

委内瑞拉统一社会主义党高级成员Rodrigo Cabezas表示：“总统的安排与他的治疗进展和康复情况密切相关。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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