威尼斯一家户外咖啡馆给出离奇账单

路透罗马8月20日 - 前往威尼斯的游客请注意，确保自己看清楚细则。

大家都知道威尼斯物价昂贵，但是七名来自罗马的游客看到一家户外咖啡馆四杯咖啡外加三杯酒的账单超过100欧元时还是吃惊不已。

这场不幸发生在圣马可广场上知名的Caffe Lavena。

这些罗马游客在Facebook上公布了账单，他们显然没有注意到菜单上写着“音乐收费”每人6欧元。这项费用就达到了42欧元，接近账单金额的一半。

Lavena的店主称，所有价格（一杯咖啡6欧元，一杯酒10欧元）以及音乐收费都印在了菜单上。

“如果他们认为价格太贵，他们可以选择离开，或者在咖啡馆内喝，那里一杯咖啡1欧元。”Lavena经理Massimo Milanese对《Corriere della Sera报》说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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