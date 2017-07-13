第二季风投基金对中国初创企业投资按季增两倍--毕马威

路透香港7月13日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周四发布最新调查显示，第二季风险投资基金对中国的初创企业投资增长两倍，因大型交易数量增加。

最新一份风投投资趋势全球季度报告显示，第二季中国初创企业获得的投资金额达107亿美元，上一季则为35亿美元，主要受叫车平台滴滴出行55亿美元以及个性化新闻引擎今日头条10亿美元的融资带动。

按交易数量，第二季中国录得的风投交易为79宗，少于第一季的86宗。

毕马威中国客户谘询和创新事务主管合伙人查玮亮（Egidio Zarrella）说，“市场仍然非常重视金融科技，人工智能和机器人技术继续是中国的一个热门话题，同时，对医疗保健科技的投资每个季度都在不断增加。”

全球而言，第二季度风投投资总额达401亿美元，比第一季度高出55.3%，这是因为全球大型交易的复苏和中国的表现强劲所致。尽管交易数量连续第五个季度下降至2,985宗，然而生物科技和汽车科技行业仍然受到关注，预计这些领域连同人工智能、数据分析、虚拟实境技术和区块链在第三季度将继续是投资者的重点关注。

亚洲地区投资的重点则有所不同，最热门的领域是人工智能、机器人、金融科技、教育科技和医疗技术，而云计算和基础设施服务的投资也有所增加。

报告强调，亚洲的风投投资活动将保持强劲，技术创新(Deep tech)、汽车科技和医疗科技是受到持续关注的主要领域，预计中国在第三季度也将保持这样的势头。

毕马威中国科技行业主管合伙人吴剑林指出，在中国，获得政府支持的基金正越来越多地进入传统的风投投资领域，并对支持国家重点科技创新的项目进行投资, 包括工业自动化、新一代汽车以及有关医疗健康的新科技。在过去三个季度，中国政府推出了相当多的举措鼓励科技创新，因此预计，未来的科技创新步伐将会继续。

报告又指出，尽管金融科技领域在第二季度录得的融资减少，但这仍然是中国内地和香港投资者关注的重点领域。资金在内地和香港用于技术开发以改善前台服务和客户体验，从而刺激收入的增长，这与美国及欧洲等其他地区的情况大不相同，因为其他地区的金融科技投资往往注重于提高后台效率，以达到节省成本的目的。

毕马威美国资本市场部合伙人冯瑞麟称，随着更多的成熟企业改进业务模式从而提升盈利能力，增强整体客户体验正在成为一个关键的增长驱动力，比如食物速递和共乘平台这样的应用程式已经开始大量投资于人员培训了。（完）