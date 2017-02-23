去年中国风投资本募资及投资均创历史新高 今年续增--普华永道

路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。

据普华永道统计，在人民币基金募资剧增的推动下，中国市场募资金额去年大幅攀升49%，达到725.1亿美元；其中人民币基金募资额较2015年猛增177%，达到548.9亿美元。而全球私募股权及风险投资基金去年同期的募资规模下降3.2%至3,360亿美元。

“我们看到人民币基金首次成为市场主导力量，其中大量的小型人民币基金为国内投资、A股相关活动和退出融资。” 普华永道中国私募股权基金业务组合伙人单峰表示。

他说，考虑到目前中国对跨境资本流动管理趋严的状况，美元基金跨境流动不太方便，未来人民币基金将继续成为国内风投资本的主导力量。包括金融机构、政府和产业基金、国有企业基金和民企基金都将涌入“大资管”领域，未来风投资本的募资额将继续上升，未来竞争将会越来越激烈。

去年中国风投资本主导的并购交易总额继续增长至2,230亿美元，同比增长66%并创历史新高，占全球交易总额比例达到历史新高，达73%。

普华永道中国企业并购服务合伙人李俊伟指出，大型资产管理业者，例如政府基金、国企基金等，主导了很多大型交易，而且海外交易越来越多。为了消化手中大量的可用资金，未来风投资本主导的并购，尤其是海外并购将更加频繁。

在退出方面，普华永道预计，由于前几年大量投资项目积压，风投基金面临较大退出压力。预计今年国内A股上市步伐将加快，同时估值可能有所下降。（完）