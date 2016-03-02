创业板公司去年营收和净利平均增速创五年新高--深交所

路透上海3月2日 - 中国深圳中小板和创业板上市公司截至周一均已按要求，通过业绩快报、年报、上市公告书等形式披露了2015年度主要财务数据。据统计，创业板公司去年的营业收入和净利润增长速度为近五年最高，净利润增幅在五年来首次与收入增幅基本持平。

据深交所网站，中小板公司2015年的营业收入、净利润均保持10%以上的增长率；其中平均实现净利润2.04亿元人民币，比上年增长15.60%，业绩水平和增幅均为近三年的最高值。

2015年度创业板上市公司平均实现营业收入11.19亿元，同比增长29.4%；平均实现净利润1.25亿元，同比增长27.8%。从净利润增速来看， 322家公司同比增长，占比65%，173家同比下降，占比35%，增长公司所占比例与2014年度基本持平。

其中部分公司净利润实现爆发式增长，东方财富(300059.SZ)、国民技术(300077.SZ)等九家公司净利润增速超过500%，暴风科技(300431.SZ)、盛运环保(300090.SZ)等71家公司预计净利润同比增长超过100%。

从收入规模来看，创业板已培育出一批具有较强影响力的行业龙头企业，其中有温氏股份(300498.SZ)、乐视网(300104.SZ)等四家公司营业收入超过100亿元，25家公司营业收入超过30亿元，145家公司营业收入超过10亿元。一个具有较强盈利能力的优质企业群体已然形成并不断壮大，其中18家公司净利润超过5亿元，172家公司净利润超过1亿元。

分行业来看，新兴产业仍是引领创业板发展的“排头兵”，互联网、生态保护和环境治理、电气机械、软件和信息技术服务等行业净利润增长较快。其中，互联网行业净利润同比增长146%，生态保护和环境治理行业净利润同比增长42%。

在中小板公司方面，去年中小板公司平均实现营业收入30.64亿元，比上年增长11.47%，低于2014年12.22%的增长水平，反映出复杂多变的国内外经济环境给中小企业所带来的实际困难；平均实现净利润2.04亿元，比上年增长15.60%。

中小板公司分属的16个行业中，金融、公共环保、文化传播、软件和信息技术服务业等13个行业净利润同比增长；制造业平均净利润仅增长6.08%；采矿、房地产、建筑业3个行业出现不同程度的业绩下滑，反映经济下行压力对传统制造企业带来巨大挑战。

2015年中小板公司营业收入、净利润实现增长的中小板公司分别有474家和476家，占比均为61%；净利润增长幅度超过30%或与上年相比扭亏为盈的公司有250家，占比为33%；业绩高增长公司占比与去年持平。

深交所指出，目前，中小板聚集了一大批细分行业龙头，有290家公司的主导产品、服务在国内市场排名第一，它们在经济发展中发挥了良好的示范引导作用，利用资本市场平台快速成长为优质蓝筹企业。2015年，共有36家中小板公司营业收入超过100亿元，有25家公司净利润超过10亿元。

在并购重组方面，160家中小板公司推出重大资产重组方案，涉及金额4,053亿元，公司家数和交易金额同比分别增长70%、213%。从交易类型看，专注深耕主业的公司，通过并购重组向全产业链或价值链的高端转型；传统行业的公司，通过并购重组进入新兴产业，寻找新的利润增长点；过剩型产业的公司，通过借壳或置换资产实现脱胎换骨、转型升级。（完）