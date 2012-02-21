特写：互联网创业资金门槛低 硅谷年轻首席执行官崛起

2012年2月17日，不到20岁的MinoMonsters公司首席执行官Josh Buckley站在他的公司中。 REUTERS/Robert Galbraith

路透旧金山2月21日电（记者 Sarah McBride）---Josh Buckley是一家刚起步网络游戏公司的首席执行官，他正期待着下个月在旧金山举行的游戏开发者大会，特别是期间的派对以及与行业顶尖人士聊天的机会。

不过有个问题：2月22日才过20岁生日的Buckley可能无法参加很多聚会，因为他还没达到法定可以饮酒的年龄。他的假身份证件刚刚被没收，而从一家中国公司订购的两个新的假证还没到手。

当前硅谷投资者支持的创业者越发年轻，上述问题只是一个缩影。尽管数据不详，但风险投资人称，在他们所投资企业中，年龄在21岁以下的首席执行官数量高於以往任何时候。

“年龄还是要有下限的，否则我们可能要投资学龄前儿童了，”风投公司Andreessen Horowitz老板Marc Andreessen开玩笑道，这家风投参与投资了Buckley的MinoMonsters公司。

Andreessen和其他风投人士表示，他们所投资的年仅18或19岁的创业者，一般都已经为创业做了多年准备：学习电脑编程、积极参加独立项目以及在网上自学。

他们中的一些人将Facebook创始人Mark Zuckerberg视为偶像，Zuckerberg很小就编写了电脑游戏程序，十几岁就开始学习硕士水平的计算机课程。

面向消费者的互联网业务为年轻创业者提供了最佳商机，因为创立互联网企业仅需要很少的资金。Google Ventures的Joe Kraus指出，一家新兴半导体企业可能在初期就需要1,000-2,000万美元，这对最有才华的年轻人来说都很难。

“如果让我出那麽多钱，我会选择投给有经验的人。但是如果只要50万美元，解决办法就很多了，”Kraus说道。

Kraus表示，与年轻创业者最难沟通的地方是，他们对很多商业问题完全没有概念，因为他们太年轻了。

Andreessen表示，不只一个年轻的创业者问过他这个问题：“网景是干吗的？”Andreessen是网景的创始人之一，该公司开发了首个商业化的网络浏览器，为互联网时代的到来做出了巨大贡献。

风投人士可能喜欢年轻人的无拘无束，房东可不一样。现年20岁的社交网络营销公司PostRocket的联合创始人兼首席执行官Tim Chae称，因为年龄和缺少信用记录，他在去年搬往旧金山租房子时遇到了麻烦，结果他的父亲不得不驱车88英里来和他共同签署租房合同。

年仅17岁的Laura Deming也不得不传真保密协议等文件给父亲共同签署。

19岁的Sahil Lavingia去年到Sand Hill Road开会时遇到了难题，因为没车，他先做了几站火车，然後换乘前往斯坦福大学的公交车，最後搭乘前往斯坦福直线加速器中心的短途车，几英里的路花了他数个小时。

还有一次，因为天气炎热，Lavingia穿着短裤就去和知名创投公司Accel Partners开会了。还好他这身打扮没影响Accel对他的投资。

大多数年轻的创业者表示，与卖掉公司相比，他们更感兴趣地是将公司做大。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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