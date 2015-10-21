委内瑞拉政府预计今年该国通胀率达85%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透加拉加斯10月20日（记者 Corina Pons/Diego Oré） - 委内瑞拉政府周二预计2015年该国通胀率85%，为全球最高；预计明年通胀率为60%。
虽然这一数字很高，但仍低于国际经济组织三位数的通胀预估。
批评人士称，高通胀、产品短缺和经济下滑表明计划经济对价格和汇率的控制、以及对私营经济的敌对是失败的。
但总统马杜罗指责政治对手和商人发动“经济战争”，试图颠覆政府。
马杜罗在宣布意在应对经济危机的措施时提到今年通胀率85%的预估；政府预算预估中提到了2016年通胀率预计为60%。
委内瑞拉去年的通胀率为68.5%。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。