委内瑞拉政府预计今年该国通胀率达85%

路透加拉加斯10月20日（记者 Corina Pons/Diego Oré） - 委内瑞拉政府周二预计2015年该国通胀率85%，为全球最高；预计明年通胀率为60%。

虽然这一数字很高，但仍低于国际经济组织三位数的通胀预估。

批评人士称，高通胀、产品短缺和经济下滑表明计划经济对价格和汇率的控制、以及对私营经济的敌对是失败的。

但总统马杜罗指责政治对手和商人发动“经济战争”，试图颠覆政府。

马杜罗在宣布意在应对经济危机的措施时提到今年通胀率85%的预估；政府预算预估中提到了2016年通胀率预计为60%。

委内瑞拉去年的通胀率为68.5%。（完）