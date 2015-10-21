委内瑞拉政府预计今年该国通胀率达85%

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯10月21日 - 委内瑞拉政府周二预计2015年该国通胀率85%，为全球最高；预计明年通胀率为60%。
虽然这一数字很高，但仍低于国际经济组织三位数的通胀预估。
批评人士称，高通胀、产品短缺和经济下滑表明计划经济对价格和汇率的控制、以及对私营经济的敌对是失败的。
但总统马杜罗指责政治对手和商人发动“经济战争”，试图颠覆政府。
马杜罗在宣布意在应对经济危机的措施时提到今年通胀率85%的预估；政府预算预估中提到了2016年通胀率预计为60%。
委内瑞拉去年的通胀率为68.5%。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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