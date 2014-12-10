委内瑞拉可能支持OPEC在明年第一季后举行紧急会议--外长

路透利马12月10日 - 委内瑞拉外交部长拉米雷斯表示，委内瑞拉考虑支持石油输出国组织(OPEC)举行紧急会议的呼吁，这将取决于2015年第一季的油价表现。

拉米雷斯称，OPEC不应让市场决定价格，而且应该采取行动，“那是我们必须做的，是我们的职责。”

拉米雷斯称，应由目前OPEC的轮值主席国尼日利亚来召集紧急会议。

“委内瑞拉将评估这一点，”拉米雷斯表示，“有可能这么做。”

委内瑞拉认为油价应在每桶100美元。此前担任委内瑞拉石油部长的拉米雷斯表示，该国已经与各个OPEC成员国举行双边会议，讨论如何应对油价。目前油价已经跌破65美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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