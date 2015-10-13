专访：委内瑞拉官员呼吁OPEC控制产量 寻求将油价底线设在70美元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月12日 - 经济遭遇低油价打击的委内瑞拉本月将公布一个重振油价的大胆新策略，效仿石油输出国组织(OPEC)曾经的做法，设立一个最低线在每桶70美元的价格区间。
曾长期担任委内瑞拉石油部长、现任驻联合国大使级代表的拉米雷斯在接受路透专访时称，上述计划将重新启用逐步减产的老办法来控制油价，油价底线设在每桶70美元，之后目标设在100美元。该建议将在10月21日的OPEC技术顾问会议上提交。
“我们将努力逐步恢复油价，”拉米雷斯称，并承认委内瑞拉要说服其他主要产油国支持此计划殊为不易。
拉米雷斯的发言让外界首次看到了该国数月以来在全球所作努力的详情，即争取其他国家对振兴油价举措的支持。
委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)已在与俄罗斯、卡塔尔和墨西哥等国召开的会议上多次暗示，需要解决油价创六年低点的问题。
该国去年曾呼吁减产，但由于科威特等海湾国家称没有必要，上述呼吁未能实现。
拉米雷斯表示他赞同沙特阿拉伯的观点，即俄罗斯及墨西哥等非OPEC国家参与减产是“必要的”。他还称，沙特的立场是“公正的”，因为原油市场目前每日供应过剩大约200万桶。
但他承认达成共识可能很难。(完)
(编译 孙国玉；审校 许娜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。