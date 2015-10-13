专访：委内瑞拉官员呼吁OPEC控制产量 寻求将油价底线设在70美元

路透纽约10月12日 - 经济遭遇低油价打击的委内瑞拉本月将公布一个重振油价的大胆新策略，效仿石油输出国组织(OPEC)曾经的做法，设立一个最低线在每桶70美元的价格区间。

曾长期担任委内瑞拉石油部长、现任驻联合国大使级代表的拉米雷斯在接受路透专访时称，上述计划将重新启用逐步减产的老办法来控制油价，油价底线设在每桶70美元，之后目标设在100美元。该建议将在10月21日的OPEC技术顾问会议上提交。

“我们将努力逐步恢复油价，”拉米雷斯称，并承认委内瑞拉要说服其他主要产油国支持此计划殊为不易。

拉米雷斯的发言让外界首次看到了该国数月以来在全球所作努力的详情，即争取其他国家对振兴油价举措的支持。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)已在与俄罗斯、卡塔尔和墨西哥等国召开的会议上多次暗示，需要解决油价创六年低点的问题。

该国去年曾呼吁减产，但由于科威特等海湾国家称没有必要，上述呼吁未能实现。

拉米雷斯表示他赞同沙特阿拉伯的观点，即俄罗斯及墨西哥等非OPEC国家参与减产是“必要的”。他还称，沙特的立场是“公正的”，因为原油市场目前每日供应过剩大约200万桶。

但他承认达成共识可能很难。(完)