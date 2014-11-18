委内瑞拉总统称正计划举行全球特别会议 讨论油价问题

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透卡拉卡斯11月17日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一表示，正规划举行一项石油输出国组织(OPEC)与非OPEC国家间的全球特别会议，讨论全球油价问题。
油市正等着看OPEC在11月27日会议，是否就减产以遏阻6月以来已下挫约30%的油价达成一致。
“我们已协调很快让OPEC和非OPEC国家参与一场特别会议，就保护石油、油价和全球油市做出决定，”马杜罗在电视直播演讲中称，但他并未提供更多细节。
委内瑞拉外交部长拉米雷斯已走访OPEC和非OPEC国家，寻求支持减产。
马杜罗重申其政府立场，称尽管油价下跌，但委内瑞拉仍有足够资源支应外债和国内社福项目。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
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