独家：美国威瑞森通讯启动出售数据中心的程序--消息人士

路透1月5日 - 熟悉情况的消息人士周二表示，美国头号无线运营商--威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)已启动出售数据中心资产的程序，希望能入账25亿美元以上。这家企业正在专注于核心业务。

去年威瑞森通讯卖掉了大部分固定电话业务和天线塔资产。本次出售资产，将是其精简业务的最新努力。

这也标志着该公司扩张主机托管服务策略的逆转。2011年它以14亿美元收购了数据中心运营商Terremark Worldwide Inc 。

一名消息人士表示，这次待售的主机托管资产包括48个数据中心，每年可创造大约2.75亿美元的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)。

此人补充称，花旗集团(C.N)正在就出售数据中心事宜向威瑞森通讯提供顾问服务。

由于这次拍卖保密，消息人士要求匿名。威瑞森通讯与花旗集团拒绝评论。

威瑞森通讯最初考虑出售较大一部分面向企业的业务，包括原来的MCI资产，但未能与一个买家达成协议。路透11月报导，威瑞森通讯去年曾与网络服务提供商CenturyLink(CTL.N)洽商出售企业业务。(完)