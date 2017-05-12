威瑞森通讯击退AT&T赢得Straight Path竞购战 将加速布局5G

路透5月11日 - 威瑞森通讯(VZ.N)以31亿美元收购拥有无线频谱的Straight Path Communications(STRP.A)，价格比对手美国电话电报公司(AT&T)(T.N)最初的出价高出约一倍；威瑞森通讯希望在迈向5G网络竞争中取得优势。

威瑞森通讯提出以每股184美元全股票交易，此价格较Straight Path周三收盘价折价17.8%。AT&T是在4月8日率先提出每股95.63美元收购价。而从4月7日以来，Straight Path股价已上涨了将近五倍。

Straight Path是毫米波频谱的最大拥有者之一，毫米波在布局5G时代中扮演了重要角色。5G号称速度更快、反应时间更短、容量更大。

毫米波频谱对AT&T和威瑞森通讯寄予厚望的5G宽频服务尤其重要，他们期待藉此来胜过有线公司的高速网络。

“威瑞森通讯现在已得到可迅速加快布局5G的所有元素，”威瑞森通讯全球网络及技术总裁Hans Vestberg声明稿称。

AT&T未立即回覆记者置评要求。(完)