威瑞森通讯击退AT&T赢得Straight Path竞购战 将加速布局5G

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透5月11日 - 威瑞森通讯(VZ.N)以31亿美元收购拥有无线频谱的Straight Path Communications(STRP.A)，价格比对手美国电话电报公司(AT&T)(T.N)最初的出价高出约一倍；威瑞森通讯希望在迈向5G网络竞争中取得优势。
威瑞森通讯提出以每股184美元全股票交易，此价格较Straight Path周三收盘价折价17.8%。AT&T是在4月8日率先提出每股95.63美元收购价。而从4月7日以来，Straight Path股价已上涨了将近五倍。
Straight Path是毫米波频谱的最大拥有者之一，毫米波在布局5G时代中扮演了重要角色。5G号称速度更快、反应时间更短、容量更大。
毫米波频谱对AT&T和威瑞森通讯寄予厚望的5G宽频服务尤其重要，他们期待藉此来胜过有线公司的高速网络。
“威瑞森通讯现在已得到可迅速加快布局5G的所有元素，”威瑞森通讯全球网络及技术总裁Hans Vestberg声明稿称。
AT&T未立即回覆记者置评要求。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。