Verizon同意以1300亿美元向沃达丰买断Wireless股权

路透伦敦/美国圣地亚哥9月2日 - 美国电信巨擘Verizon Communications(VZ.N)周一同意以1,300亿美元买下沃达丰(VOD.L)持有的其美国无线业务Verizon Wireless股权，这宗历史上第三大企业并购交易将结束两家公司之间14年来摩擦不断的联姻。

这项交易采取现金加股权方式，由此Verizon将可独享美国最大移动通讯运营商Verizon Wireless的利润，给予其新的动力投资于移动通讯网络，并在竞争日益激烈的市场中抵挡其它挑战者的攻势。

对于沃达丰来说，可以将这宗交易的71%净收益--包括所有股票在内相当于840亿美元，回馈给股东，还可强化对自身网络的投资，拉开与竞争对手的距离。

在这项交易中，Verizon将购买沃达在Verizon Wireless中的45%股权。这项交易也是Vittorio Colao和Lowell McAdam各自职业生涯中值得一书的重要事件。他们分别是沃达丰和Verizon的执行长，成功地重建了双方的关系，此前两家公司一直为Wireless的股息以及谁最终完全拥有该公司吵得不可开交。

根据交易条件，沃达丰将获得589亿美元现金和602亿美元的Verizon股票，以及来自一项交易的110亿美元--这项交易将在明年第一季完成。

这将成为历史上第三大企业并购案，仅次于沃达丰在1999年以2,030亿美元收购德国Mannesmann以及次年美国在线以1,810亿美元收购时代华纳。verizon还设法完成了历来最大的融资案之一，融资额在600亿美元。

“我们认为，我们兼顾到了各个方面，”沃达丰执行长Colao对记者表示，并称他将全力以赴带领公司开创新篇章。“我们将削减债务，使公司保持强大并能够抓住机遇。”

McAdam只是简单地说，现在是出手购买的好时机。

“我想，这项交易会让Verizon变得动力澎湃，”Verizon执行长McAdam对路透表示。他说，这是一项自我融资的交易，因为Verizon不计一次性项目的每股盈余(EPS)将马上增加10%。

然而有分析师指出，Verizon会因为这项交易而新增巨大的债务负担，可能会束缚公司手脚，在一段时期内无法进行大型投资，因为首先要先还清这些债务。

“这可能至少在短期内会限制Verizon进行其它大型交易的能力，”麦格理银行的分析师Kevin Smithen说。他还担心，在目前这个美国无线行业成长放缓，较小同业积极展开价格竞争的时候，Verizon支付的交易价格过高。

一位Verizon发言人表示，Verizon目前实际上没有兴趣进入加拿大无线市场，这证实了McAdam早前接受彭博访问时做出的声明。

在交易消息公布后，穆迪下调了Verizon的评级，以反映公司债务负担新增约679亿美元的情况，穆迪认为这将令Verizon的债务负担增加逾一倍至1,160亿美元。

这项交易获得双方公司董事会的一致通过。

虽然沃达丰将因此失去品质最佳的资产，但却能获得资金用于回馈股东、偿还债务、并支撑受经济衰退和监管趋严影响的欧洲业务。

在这项交易中，巴克莱和美银美林担任Verizon的财务顾问，并将与摩根大通和摩根士丹利一起提供610亿美元的融资。高盛和瑞银则担任沃达丰的财务顾问。(完)

(编译 郑茵/白云; 审校 张涛)

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