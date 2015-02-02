美国个股：VERIZON接近达成资产出售协议，价值超过100亿美元

欧洲政经：IMF可能参与希腊第三轮救助计划--斯洛伐克财长
路透尼科西亚5月10日 - 斯洛伐克财长Peter Kazimir周三称，国际货币基金组织(IMF)有可能参与对希腊的第三轮救助。
路透2月3日 - 华尔街日报援引知情人士报导称，电讯公司Verizon Communications 接近达成出售逾100亿美元资产的交易。
华尔街日报称，拟议出售的业务包括，移动电话基站和部分固话业务。
Verizon的执行长Lowell McAdam 1月在与投资者的电话会议上称，公司正在更新其网络，若能遇到有吸引力的出价，将考虑出售移动基站。
他并称，剥离资产还将助Verizon回购在宣布从沃达丰手中购买其美国无线业务Verizon Wireless股权后发行的部分股票。
华尔街日报称，交易可能在本周稍晚宣布，涉及数个买家。
Verizon发言人拒绝置评。(完)
(翻译 张荻； 审校 母红)
路透尼科西亚5月10日 - 斯洛伐克财长Peter Kazimir周三称，国际货币基金组织(IMF)有可能参与对希腊的第三轮救助。
路透东京5月11日 - 日本财务省周四公布的数据显示，日本投资者4月抛售了4.256万亿日圆(372.4亿美元)的外国债券，规模创下纪录。4月是日本2017/18财年的第一个月份。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/12 14 2.60% 200 2017/5/12 28 2.75% 100