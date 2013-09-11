Verizon料发行450-490亿美元公司债 规模创历史新高

* Verizon公司债发行规模将打破苹果维持的170亿美元旧纪录

* 投标金额超过900亿美元，因参考价维持原先公布水准

* 发债规模因素与折价幅度诱人，让人担心市场可能重新定价

路透伦敦/纽约9月10日 - Verizon Communications料将在周三发行450亿至490亿美元公司债，以为无线通讯事业的1,300亿美元收购案融资，这创下公司债史上最大发行规模，且让第二名瞠乎其后。

该公司选择追求发债规模，而非在价格问题上计较，此后这笔交易在周二吸引超过900亿美元的标单，将让苹果4月底发行170亿美元公司债的旧纪录相形见绌。

一名了解这起交易的消息人士表示，“Verizon倾向毕其功于一役，好让市场不再有另一个大规模交易的悬念。”

Verizon决定以颇为低廉的价格发售债券，以确保这次490亿美元多币别债券发行能够筹得其中大部分的资金，以协助其支应从沃达丰(Vodafone)(VOD.L)收购Verizon Wireless的45%股权的资金需求。

这家全球最大电信公司正式的参考价和起初的说法一致，让市场大感震撼，而起初提出的价格便颇低，让投资人难以抗拒。

这批公司债的正式定价预定在周三美东时间上午8-11点之间公布。投资人听闻该公司将从三年期及五年期固定及浮动利率债券筹得130亿至150亿美元，从七年期及10年期债券筹得150亿美元，并从20至30年期债券筹得180-200亿美元。

“我们听说10年期债券规模可能是七年期的两倍，而30年期规模约为20年期的两倍，”一位消息人士称。

部分长期债券的参考价比Verizon现有可比债券在8月底及传出并购消息之前的收益率大大高出135个基点。

整个上午，八种债券的认购标单雪片般飞来，认购额在美东时间9点时为300亿美元，到认购结束时又增长两倍。

**资金用途**

Verizon发行的债券将部分用于一笔610亿美元一年期过桥贷款的再融资，该笔贷款已用于支付并购中的债务融资。对于490亿美元的债券融资，该公司原计划在欧元和英镑市场募集50-100亿美元资金。

而610亿美元过桥贷款的剩余部分，将用约120亿美元的三年期和五年期定期贷款来取代。

该交易如此庞大而复杂，以至于承销商决定用两天时间而非惯常的一天来宣布交易和进行定价。

认购于美东时间下午3点结束，目前簿记行美银美林、巴克莱、摩根大通和摩根士丹利将用一整夜来决定满足多少认购需求。

市场希望Verizon会留出部分未满足的认购需求，如此一来，就能在自由交易时有良好表现。(完)

(编译 张明钧/朱晓军；审校 徐文焰/王翔琼)

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