VERIZON接近达成资产出售协议 价值超过100亿美元

路透2月3日 - 华尔街日报援引知情人士报导称，电讯公司Verizon Communications(VZ.N)接近达成出售逾100亿美元资产的交易。

华尔街日报称，拟议出售的业务包括，移动电话基站和部分固话业务。

Verizon的执行长Lowell McAdam 1月在与投资者的电话会议上称，公司正在更新其网络，若能遇到有吸引力的出价，将考虑出售移动基站。

他并称，剥离资产还将助Verizon回购在宣布从沃达丰手中购买其美国无线业务Verizon Wireless股权后发行的部分股票。

华尔街日报称，交易可能在本周稍晚宣布，涉及数个买家。

Verizon发言人拒绝置评。(完)

(翻译 张荻； 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。