Verizon即将出售百亿美元无线资产给Frontier--消息人士

路透纽约/旧金山2月4日 - 一位熟知内情的消息人士周三表示，Verizon Communications (VZ.N)即将把旗下价值100亿美元的无线资产出售给地区电话运营商Frontier Communications Corp (FTR.O)。

Verizon作为美国以用户数量计最大的电信运营商，不断对其无线业务进行大量投资，同时减少对宽频(宽带)网路与电话服务的支出。Verizon近几个月一直在寻求加速偿债的方法。

两家公司曾在2009年签署一项类似的协议，当时Verizon以86亿美元股票与现金，将480万条偏远地区电话线出售给Frontier，以终止该项业务，将重心放在无线与宽带服务上。

Verizon一名发言人拒绝表示意见；而路透也无法联络上Frontier的代表。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)

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