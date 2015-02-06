Verizon将出售有线业务和手机信号基站 交易规模超150亿

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透旧金山2月5日 - Verizon Communications(VZ.N)周四表示，将以105.4亿美元把有线业务资产出售给Frontier Communications(FTR.O)，交易方式为现金；此外还将以逾50亿美元将手机信号基站出售给American Tower Corp。
近几个月来，Verizon一直通过出售非核心资产来降低债务，并筹措资金以进行投资。此次将资产出售给Frontier和American Tower，是最新的一次交易活动。
Verizon表示，同Frontier进行的交易预计将在明年上半年完成，并要视监管批准而定。
该公司称将租赁超过11,000个基站，并把价值50.6亿美元的165个基站出售给American Tower。
此外，Verizon周四还称计划回购50亿美元的股票。(完)
(编译 洪曦; 审校 张若琪)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)