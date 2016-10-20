美股业绩：威瑞森第三季营收下降，用户增长情况令人失望

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月20日 - 美国最大的无线网络运营商--威瑞森通讯(Verizon Communications) 第三季新增无线用户数量不及预期，因竞争激烈。该公司并暗示可能在雅虎 用户电子邮件账户泄漏事件后，重新协商收购雅虎的交易。
由于在饱和的手机市场上无线业务举步维艰，威瑞森7月曾表示可能以48.3亿美元收购雅虎的核心业务，希望在广告和媒体领域取得成长。
威瑞森周四公布，第三季总营收下降6.7%，从331.6亿美元降至309.4亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为311.4亿美元。
威瑞森股价收盘下跌2.46%至49.14美元。
威瑞森后付费用户净增44.2万个，据市场研究公司FactSet StreetAccount，这远低于分析师预计的76.63万个。
威瑞森高管表示，第三季用户增长可能受到最近三星Note7手机召回事件及苹果iPhone 7订单积压的一些影响。
T-Mobile US 和Sprint Corp 等规模较小的竞争对手积极促销，争夺威瑞森的客户。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。