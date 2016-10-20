美股业绩：威瑞森第三季营收下降，用户增长情况令人失望

路透10月20日 - 美国最大的无线网络运营商--威瑞森通讯(Verizon Communications) 第三季新增无线用户数量不及预期，因竞争激烈。该公司并暗示可能在雅虎 用户电子邮件账户泄漏事件后，重新协商收购雅虎的交易。

由于在饱和的手机市场上无线业务举步维艰，威瑞森7月曾表示可能以48.3亿美元收购雅虎的核心业务，希望在广告和媒体领域取得成长。

威瑞森周四公布，第三季总营收下降6.7%，从331.6亿美元降至309.4亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为311.4亿美元。

威瑞森股价收盘下跌2.46%至49.14美元。

威瑞森后付费用户净增44.2万个，据市场研究公司FactSet StreetAccount，这远低于分析师预计的76.63万个。

威瑞森高管表示，第三季用户增长可能受到最近三星Note7手机召回事件及苹果iPhone 7订单积压的一些影响。

T-Mobile US 和Sprint Corp 等规模较小的竞争对手积极促销，争夺威瑞森的客户。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)