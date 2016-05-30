美国个股：威瑞森通讯与工会达成协议，可望结束近七周的罢工行动

CWA表示威讯同意在未来四年加薪10.9%，但威讯则称加薪幅度为10.5%。根据CWA，两个数字都是正确的，因为工会计算的结果包含了基本工资多次上调后的复利。

“他们需要结束罢工，因此只能忍痛接受，”Recon Analytics的Roger Entner称，“我认为，这强化了他们从这项最不赚钱、且问题最多的业务中基本退出的承诺。”

Entner指出，新合约“基本上给了威讯四年时间来摆脱该部门。让其他人头疼去吧”。

威讯旗下Fios互联网、电话和电视服务部门的近四万名网络技术人员和客户服务代表4月13日举行罢工。