Verizon和沃达丰周一将宣布1300亿美元的交易

7月23日Verizon Wireless发布多款适用于该电信网络的摩托罗拉机型。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透纽约/伦敦9月1日 - 据知情消息人士称，美国电信巨擘Verizon Communications(VZ.N)和英国沃达丰(Vodafone)(VOD.L)周一计划宣布一项1,300亿美元的交易，通过该交易，Verizon Communications将获得对Verizon Wireless的完全控制，但交易尚有待董事会的最后批准。

沃达丰周日晚间在声明中称，公司与Verizon在进行深入谈判，欲将其持有的Verizon Wireless 45%股权按1,300亿美元出售给Verizon Communications，售价包括现金和普通股，但并没有确定双方将达成协议。Verizon Wireless是沃达丰与Verizon Communications的合资公司。

“一旦交易可行，将发布进一步的公告，”沃达丰称。

两位知情消息人士周六称，根据提议的协议条款，沃达丰将获得600亿美元现金、600亿美元Verizon股票，以及来自其它小规模交易的100亿美元，交易总值为1,300亿美元。

消息人士称，Verizon为了有能力支付交易的现金价格部分，已从四家银行获得高达650亿美元的融资，这四家银行分别是：摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、巴克莱(BARC.L)以及美银美林(BAC.N)。据两位消息人士称，这些银行已做出融资承诺，融资额将在四家银行之间平分。

知情消息人士对路透表示，对该交易条款的完整公告预计将在周一伦敦股市收盘后宣布，此前Verizon董事会将开会对交易进行投票表决。

消息人士称，沃达丰董事会定于周日会面并批准该交易。交易双方均拒绝置评。

如交易敲定，将打破为期最长的企业并购僵局之一。在此期间，双方都试图趁对方疲弱时发起收购。对Verizon而言，收购意味着无需再分享由Verizon Wireless赚取的数以十亿美元计现金。

对于沃达丰来说，执行长Vittorio Colao将获得大量现金来回馈股东，还可能进行并购以强化该集团在欧洲和新兴市场的业务。

因为相关事宜尚未公开，所有消息人士均要求不具名。

按照1,300亿美元的价格，这将成为历史上第三大企业收购案。

沃达丰前十大股东之一上周向路透表示，1,300亿美元将是一个“好价格”，股东将对此表示欢迎。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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