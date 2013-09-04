Verizon和沃达丰约定分手费为15.5亿美元

路透9月3日 - 美国Verizon Communications(VZ.N)和英国沃达丰(VOD.L) (VOD.O)已达成协议，中止并购交易的一方将支付15.5亿美元解约金。双方的并购交易规模达1,300亿美元。

Verizon在监管文件中称，中止并购交易的一方须在五天内通过电汇向另一方支付解约金。

Verizon周一同意斥资1,300亿美元买下沃达丰持有的Verizon Wireless的45%股权。该交易已获双方董事会一致通过，预计将在明年第一季完成。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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