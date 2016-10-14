焦点：威讯称雅虎电邮账户数据遭窃问题严重 可能影响对其收购

路透华盛顿10月13日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)(VZ.N)周四表示，该公司有“合理依据”相信，雅虎(Yahoo Inc)(YHOO.O)电邮账户大量资料遭窃产生严重影响，有可能让威讯取消48.3亿美元收购其核心资产的交易。

威讯律师Craig Silliman在华盛顿对记者表示，资料失窃一事可能触发协议中的一项条款，按照该条款，威讯可以不完成交易。

“我认为，目前有合理依据相信，此事影响很严重，我们希望雅虎方面告知我们所有的影响情况。如果他们相信影响并不大，那就需要展现给我们看，”他说。他拒绝透露双方是否正在商议重谈收购价格。

威讯方面发表评论后，雅虎发言人称：“我们对雅虎的价值抱有信心，我们继续进行与威讯整合方面的工作。”

协议中有一项条款规定，如果发生新的问题，可合理预期将对业务、资产、财产、营运或财务状况产生负面影响，则威讯可以退出这项交易。

Silliman称，美国联邦贸易委员会已经批准威讯收购雅虎的计划，但仍需获得欧盟执委会的批准，美国证券交易委员会也在审核该项交易。

Silliman表示，威讯已获得雅虎的初步简报，但仍需雅虎提供“大量讯息”，之后才能决定至少5亿电邮账户被盗的严重性。

他说，威讯“在全面评估该问题，将根据评估结果来决定是否及如何推进这项交易。”

雅虎股价收低1.75%至41.62美元；威讯股价基本持平，收在50.29美元，略微下滑0.02%。

一些分析师认为，威讯可能是在试图拿到一个更有利的交易价格。

Recon Analytics分析师Roger Entner称，“威讯完全可以对雅虎没有适当披露数据遭窃情况感到不安。”他说，雅虎很可能不得不考虑与威讯重新协商交易价格。

“我认为雅虎并没有太多选择。其他还有谁愿意收购雅虎呢？”Entener说。

专家表示，竞购方试图利用重大不利条款从并购交易中抽身，不是那么容易的。美国还没有一家公司在法院成功地利用这一条款退出交易。(完)