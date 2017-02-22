威讯收购雅虎资产的价格因网络袭击事件降至44.8亿美元

拼图为雅虎和威讯的企业标识。 REUTERS/File Photos

路透2月21日 - 美国第一大无线通讯运营商威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)(VZ.N)周二表示，在雅虎(YHOO.O)发生两次严重的网络袭击事件后，该公司购买其核心业务的价格将比最初报价低3.5亿美元，为44.8亿美元。

去年7月曾首次宣布商定收购协议，但后来遭到拖延，因双方公司在评估雅虎去年披露的两宗数据泄露事件的影响。消息传出后，威讯一直在说服雅虎修改收购协议的条款。

一位知情人士表示，经过数周商谈，威讯和雅虎于周日晚间签署了协议。本次谈判过程包括与雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)的数次电话，以及威讯执行长Lowell McAdam和雅虎董事Tom McInerney本月稍早在纽约就降价幅度达成一致。

双方在大约一周前原则上达成的共识还包括一份债务分担协议，对于此事威讯早就明确有必要达成协议。

该名人士表示，威讯进行品牌研究后发现，雅虎的声誉在黑客事件后维持不坠。威讯决定继续进行磋商，部分是因为其仍认为交易是有战略意义的，而且用户的忠诚度和活跃度高。

两家公司周二表示，预计交易将于第二季完成。该名人士表示，交易完成后，数据泄露事件可能令雅虎与威讯的部分整合推迟。

这宗交易能够让威讯吸纳雅虎超过10亿用户，威讯也能使用雅虎的庞大数据，以实现更为精准的广告投放。威讯将把雅虎的广告技术工具及其搜索、电子邮件和即时通讯资产，与自己旗下的AOL分支合并。雅虎于2015年以44亿美元收购AOL。

威讯周二收盘上涨0.49%，报49.43美元。雅虎收升0.89%，报45.50美元。

根据修订后的条款，雅虎与威讯将分担与数据泄露事件相关的政府调查以及第三方诉讼带来的现金负债。

不过，股东诉讼案件与美国证券交易委员会(SEC)调查所导致的相关负债仍将由雅虎承担。(完)