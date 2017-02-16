消息人士称威讯接近与雅虎达成协议 收购价或降2.5-3.5亿美元

拼图为雅虎和威讯的企业标识。 REUTERS/资料图片

路透2月15日 - 据知情消息人士，威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)(VZ.N)与雅虎(YHOO.O)接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。

自去年以来，威瑞森通讯就一直试图说服雅虎修改收购协议条款，以反映两次网络攻击造成的经济损失。一位消息人士对路透表示，修改后的协议将规定威讯和雅虎共同承担数据外泄相关的潜在诉讼责任。交易最早可能本周达成。

另一位知情消息人士称，收购价降低幅度可能在2.5亿美元左右。这与彭博周三稍早报道的数字相符。

威讯的代表未予置评。雅虎暂未回复置评要求。

“或许降价幅度不如最初预想的那么多，但至少也是降价了，”Edward Jones资深股票分析师Dave Heger表示。

威讯希望雅虎的搜索、电邮和短信业务资产及广告技术工具与其AOL业务合并。AOL业务是威讯在2015年以44亿美元收购的。威讯一直寻求让移动视频和广告成为已饱和的无线市场以外的收入新来源。

但雅虎因在去年12月披露史上规模最大的数据外泄事件，遭到联邦调查人员及议员的调查。该公司还在数月之前披露了另外的网络攻击事件。

据华尔街日报上月报道，美国证券交易委员会(SEC)已发起调查，有关雅虎是否本应更早披露发生于2013年和2014年的信息泄漏情况。

雅虎周三向帐号可能在2015年和2016年遭入侵的用户发出警告，这是与该公司去年12月披露的数据外泄有关的数据安全问题的一部分。知情人士称，该公司已向大多数用户发出了通知。

雅虎股价在盘后交易中涨1.5%至45.69美元。威讯股价跌0.7%至47.93美元。(完)