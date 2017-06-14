威讯完成收购雅虎核心业务 CEO梅耶尔辞职

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月13日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)周二表示，已完成对雅虎YHOO.O核心业务44.8亿美元的收购，雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)已经辞职。
随着收购完成，雅虎做为独立运作网络公司的时代也就此落幕。雅虎堪称科技业先驱，市值一度超过1,000亿美元。
全美无限业务龙头威讯整合雅虎与美国线上(AOL)，组成名为Oath的合资企业，由美国线上执行长Tim Armstrong运营。Oath旗下拥有超过50个品牌，包括HuffPost、TechCrunch与Tumblr。威讯在两年前收购了美国线上。
路透上周报导，威讯计划对旗下雅虎与美国线上部门裁员2,000人，或15%人力，预计威讯最早可能周三就进行裁员。雅虎去年已裁员15%，美国线上也裁掉500个工作岗位。
威讯周二收盘下跌1.55%，报46.46美元，今年迄今下挫近13%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。