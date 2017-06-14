威讯完成收购雅虎核心业务 CEO梅耶尔辞职

路透6月13日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)周二表示，已完成对雅虎YHOO.O核心业务44.8亿美元的收购，雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)已经辞职。

随着收购完成，雅虎做为独立运作网络公司的时代也就此落幕。雅虎堪称科技业先驱，市值一度超过1,000亿美元。

全美无限业务龙头威讯整合雅虎与美国线上(AOL)，组成名为Oath的合资企业，由美国线上执行长Tim Armstrong运营。Oath旗下拥有超过50个品牌，包括HuffPost、TechCrunch与Tumblr。威讯在两年前收购了美国线上。

路透上周报导，威讯计划对旗下雅虎与美国线上部门裁员2,000人，或15%人力，预计威讯最早可能周三就进行裁员。雅虎去年已裁员15%，美国线上也裁掉500个工作岗位。

威讯周二收盘下跌1.55%，报46.46美元，今年迄今下挫近13%。(完)