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国际财经 | 2016年 7月 23日 星期六 09:41 BJT

威瑞森通讯就收购雅虎核心业务接近达成协议--彭博

路透7月22日 - 彭博周五报导称，威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)在收购雅虎(YHOO.O)核心业务上居于领先地位。

彭博称，未来几天可能将公布声明。

目前不能立即联系到威瑞森通讯和雅虎就此置评。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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