威瑞森通讯就收购雅虎核心业务接近达成协议--彭博

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透7月22日 - 彭博周五报导称，威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)在收购雅虎(YHOO.O)核心业务上居于领先地位。
彭博称，未来几天可能将公布声明。
目前不能立即联系到威瑞森通讯和雅虎就此置评。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。