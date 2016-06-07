威瑞森通讯将对雅虎网路业务出价30亿美元--华尔街日报

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月6日 - 华尔街日报引述熟知内情消息人士指出，威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)计划对雅虎(YHOO.O)旗下核心网路业务提出约30亿美元的第二轮出价。
报导指出，私募基金业者TPG也料将在周一最后期限之前提出第二轮出价。
路透上月报导指出，威瑞森通讯已经把美国银行(BAC.N)加入投行名册之中，试图在收购雅虎核心资产上较其他竞购方占上风。
华尔街日报称，雅虎料将至少再举行一轮招标，最后一轮的竞购出价可能改变。
雅虎未就该报导置评，而威瑞森通讯拒绝置评。
目前在美国正常营业时间之外，未能立即连系上TPG置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。