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国际财经 | 2016年 6月 7日 星期二 14:24 BJT

威瑞森通讯将对雅虎网路业务出价30亿美元--华尔街日报

路透6月6日 - 华尔街日报引述熟知内情消息人士指出，威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)计划对雅虎(YHOO.O)旗下核心网路业务提出约30亿美元的第二轮出价。

报导指出，私募基金业者TPG也料将在周一最后期限之前提出第二轮出价。

路透上月报导指出，威瑞森通讯已经把美国银行(BAC.N)加入投行名册之中，试图在收购雅虎核心资产上较其他竞购方占上风。

华尔街日报称，雅虎料将至少再举行一轮招标，最后一轮的竞购出价可能改变。

雅虎未就该报导置评，而威瑞森通讯拒绝置评。

目前在美国正常营业时间之外，未能立即连系上TPG置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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