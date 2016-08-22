维亚康姆执行长道曼即刻辞职 控股家族取得胜利

路透纽约8月20日 - 维亚康姆(Viacom)周六表示，执行长道曼即刻请辞，标志着在这场争夺400亿美元媒体帝国的战役中，大股东Sumner Redstone家族取得胜利。

与道曼的和解也为维亚康姆董事会与Redstone旗下私人公司National Amusements Inc的法律战划下句点；National Amusements Inc持有维亚康姆及哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)的80%投票股权。

根据和解条件，现年62岁的道曼的职位将由他长期副手、首席运营官Thomas Dooley暂代至9月30日，也就是维亚康姆会计年度末了。维亚康姆表示，董事会将与Dooley合作，届时将作出接班计划的决定。

道曼担任非执行董事长的职位将延续至9月13日，且可以提出他出售派拉蒙影片少数股权给维亚康姆董事会的计划。熟知内情的消息人士表示，根据该协议，道曼将可取得大约7,200万美元。

Sumner Redstone在5月将道曼和维亚康姆董事George Abrams从Sumner M. Redstone国家娱乐信托基金中除名。Redstone发言人称，Redstone对公司的表现和道曼出售派拉蒙影片股份的计划不满。

过去两年维亚康姆股价下跌约50%，包括MTV和Nickelodeon等有线电视网络收视率下滑，因年轻观众转向在线和移动视频。维亚康姆的美国广告收入已连续第八季下滑。

道曼曾尝试利用数据以改善商业广告定位，藉此招徕广告商。在他的领导下，维亚康姆与卫星电视提供商Dish Network(DISH.O)续签了一份多年期的经销合同。

但也是道曼出售维亚康姆的派拉蒙影片持股计划令他陷入麻烦，尽管此一计划让投资者叫好。Sumner Redstone反对这一计划，因为之前他可是与媒体大亨Barry Diller鏖战许久，才在1994年收购了派拉蒙影片。

尽管Redstone的反对，道曼仍力推出售计划。中国房地产与娱乐事业综合企业--万达集团已与维亚康姆举行会谈，有意收购后者旗下派拉蒙影片的少数股权。(完)