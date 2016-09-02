中国产能过剩问题主要是因全球需求放缓所致--副财长朱光耀

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透中国杭州9月2日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中国工业产能过剩问题主要是由于全球需求放缓引发。
朱光耀在于中国杭州召开的20国集团(G20)峰会前的记者会上称，产能过剩是全球性问题，需要全球性的解决方案。他还称，中国寻求根据市场规则来应对工业产能过剩问题。
今年早些时候，中国削减工业产能的进展缓慢，引发了出现更多裁员和债务违约的风险，从而可能令银行系统面临进一步的压力。面对这种情况，中国当局承诺在未来数月加快削减工业产能的步伐。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。