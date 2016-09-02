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中国财经 | 2016年 9月 2日 星期五 11:27 BJT

中国产能过剩问题主要是因全球需求放缓所致--副财长朱光耀

路透中国杭州9月2日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中国工业产能过剩问题主要是由于全球需求放缓引发。

朱光耀在于中国杭州召开的20国集团(G20)峰会前的记者会上称，产能过剩是全球性问题，需要全球性的解决方案。他还称，中国寻求根据市场规则来应对工业产能过剩问题。

今年早些时候，中国削减工业产能的进展缓慢，引发了出现更多裁员和债务违约的风险，从而可能令银行系统面临进一步的压力。面对这种情况，中国当局承诺在未来数月加快削减工业产能的步伐。(完)

(编译 侯雪苹；审校 张荻)

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