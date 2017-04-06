张高丽称雄安新区要合理把握开发节奏 坚决严禁大规模开发房地产（更新版）

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路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。

新华社报导援引他在京津冀协同发展工作推进会议上讲，要紮实推进北京城市副中心建设，抓紧制定控增量、疏存量政策意见的具体实施方案和配套政策，有序疏解北京非首都功能，并要严控入区产业，严控周边人口，严控周边房价，严禁违规建设，严控周边规划。

“科学做好重点区域规划布局，进一步强化土地、房地产、人口等管控举措。”张高丽指出。

他强调，雄安新区要继续推进交通、生态、产业三个重点领域率先突破，推动实施一批重大工程项目。着力推进体制机制改革创新，加快建设京津冀全面创新改革试验区和北京全国科技创新中心。

京津冀协同发展是一个重大战略部署，规划建设北京城市副中心和河北雄安新区是推进京津冀协同发展的两项战略举措，将形成北京新的两翼，拓展区域发展新空间；坚持“一盘棋”推进，有序疏解北京非首都功能。

上周六设立雄安新区的消息宣布后，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。（完）