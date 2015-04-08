瑞士军刀制造商Victorinox执行长称将推智能手表

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透苏黎世4月7日 - 瑞士军刀制造商Victorinox首席执行官Carl Elsener周二称，计划在明年初之前推出一款智能手表。
世界最大手表制造商斯沃琪UHR.VX上月宣布，计划在手表内装上可编程芯片，用户晃动手腕即可进行支付。法国LVMH集团(LVMH.PA)旗下最大的手表制造商泰格豪雅（Tag Heuer）计划今年晚些时候推出一款智能手表，欲与Apple Watch一决高下。
“我们的概念接近智能手表，”Elsener在电话中告诉路透，证实了瑞士一家报纸的有关报导。
Elsener向瑞士《阿尔高报》（Aargauer Zeitung）表示，Victorinox将于今年年底或2016年初推出这款新手表。
“我们在寻求拓展我们手表功能的机会。但与此同时，相比手机或者计算机来说，这款手表必须有长的使用寿命，”周二发表的访谈援引Elsener的话称。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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