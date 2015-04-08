瑞士军刀制造商Victorinox执行长称将推智能手表

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏黎世4月7日 - 瑞士军刀制造商Victorinox首席执行官Carl Elsener周二称，计划在明年初之前推出一款智能手表。

世界最大手表制造商斯沃琪 上月宣布，计划在手表内装上可编程芯片，用户晃动手腕即可进行支付。法国LVMH集团 旗下最大的手表制造商泰格豪雅（Tag Heuer）计划今年晚些时候推出一款智能手表，欲与Apple Watch一决高下。

“我们的概念接近智能手表，”Elsener在电话中告诉路透，证实了瑞士一家报纸的有关报导。

Elsener向瑞士《阿尔高报》（Aargauer Zeitung）表示，Victorinox将于今年年底或2016年初推出这款新手表。

“我们在寻求拓展我们手表功能的机会。但与此同时，相比手机或者计算机来说，这款手表必须有长的使用寿命，”周二发表的访谈援引Elsener的话称。（完）